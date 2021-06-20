Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Abdülkadir Ömür, Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı

Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Abdülkadir Ömür, Umut Meraş ve kadroya alınmadı

EURO 2020'de A Grubu'nda ilk iki maçında puan alamayan 'mız, bir imkansızı daha gerçekleştirmek üzere bu akşam İsviçre ile gruptaki son maçına çıkacak. Teknik direktör 'in nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olurken 23 kişilik kadroya dahil edilmeyen 3 isim ise belli oldu. Güneş, sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür ve 'nu kadroya dahil etmedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 17:03
Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Abdülkadir Ömür, Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı

EURO 2020'de A Grubu'nda ilk iki maçında puan alamayan 'mız, bir imkansızı daha gerçekleştirmek üzere bu akşam İsviçre ile gruptaki son maçına çıkacak.

Teknik direktör 'in nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olurken 23 kişilik kadroya dahil edilmeyen 3 isim ise belli oldu. Güneş, sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür ve 'nu kadroya dahil etmedi.

MUHTEMEL 11

Millilerimizin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

, , , , , , , , , , Burak.

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