Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Abdülkadir Ömür, Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı

EURO 2020'de A Grubu'nda ilk iki maçında puan alamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, bir imkansızı daha gerçekleştirmek üzere bu akşam İsviçre ile gruptaki son maçına çıkacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olurken 23 kişilik kadroya dahil edilmeyen 3 isim ise belli oldu. Güneş, sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya dahil etmedi.

MUHTEMEL 11

Millilerimizin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan , Hakan, İrfan, Cengiz, Burak.