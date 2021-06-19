Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Ukrayna Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Son dakika spor haberi: maçını yönetecek!

son maçında ile karşı karşıya gelecek. 3'er puanlı iki takımın maçı gruptan çıkma adına büyük önem taşıyor. 'nın başkenti 'teki 'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu. Kritik müsabakada Türk hakem düdük çalacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:34
Son dakika spor haberi: Ukrayna Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

'de heyecan son sürat devame ediyor. C Grubu üçüncü ve son maçında ile kozlarını paylaşacak. 21 Haziran Pazartesi 'teki 'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. Zorlu müsabakada Türk hakem düdük çalacak. 'nın 6 puanla lider durumda bulunduğu C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya 3'er puanda bulunuyor. Oynanacak olan müsabaka ilk 2 ve en iyi 3.'lük yarışı için büyük önem taşıyor.

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de - maçını yönetti ve yerinde kararlarıyla alkış aldı.

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