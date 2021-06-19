Son dakika spor haberi: Ukrayna Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

EURO 2020'de heyecan son sürat devame ediyor. C Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşacak. 21 Haziran Pazartesi Bükreş'teki Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. Zorlu müsabakada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Hollanda'nın 6 puanla lider durumda bulunduğu C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya 3'er puanda bulunuyor. Oynanacak olan müsabaka ilk 2 ve en iyi 3.'lük yarışı için büyük önem taşıyor.

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Portekiz-Macaristan maçını yönetti ve yerinde kararlarıyla alkış aldı.