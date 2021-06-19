İspanya - Polonya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İspanya ilk maçında İsveç'le golsüz berabere kalırken, Polonya ise Slovakya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
İSPANYA-POLONYA MAÇI 11'LERİ
İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Moreno, Olmo, Morata.
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Moder, Klich, Jozwiak, Puchacz, Swiderski, Zielinski, Lewandowski.
İSPANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya - Polonya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.