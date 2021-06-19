Haberler Euro 2020 İspanya - Polonya maçı CANLI | EURO 2020

İspanya - Polonya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İspanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İlk maçında 'le golsüz berabere kalan İspanyollar, evindeki zorlu mücadelede mutlak 3 puanı hedefliyor. Polonya da Slovakya mağlubiyetini İspanya karşısında telafi etmek istiyor. İspanya Polonya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:58
İspanya - Polonya maçı CANLI | EURO 2020

'nda İspanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İspanya ilk maçında 'le golsüz berabere kalırken, Polonya ise Slovakya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Maçın canlı anlatımı haberimizde...


İSPANYA-POLONYA MAÇI 11'LERİ

İspanya: , , Laporte, , , , Koke, , , , Morata.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, , , Moder, , Jozwiak, Puchacz, Swiderski, Zielinski, .

İSPANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Polonya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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