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Son dakika haberleri | 'dan takımlara uyarı! ve ...

'de nefes kesen maçlar olduğu kadar ve Paul 'nın basıntoplantıları da gündem olmuştu. Sponsor firmaların içeceklerini yayından kaldıran isimler bir anda gündem olmuştu. 'dan konuyla ilgili takımlara uyarı geldi. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 10:43
Son dakika EURO 2020 haberleri | UEFA'dan takımlara uyarı! Cristiano Ronaldo ve Pogba...

'deki yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösterdi.

ve Paul 'nın bu davranışı organizasyonun en çok konuşulanları arasına girerken içeceklerin yerini değiştirmek ceza getirebilir.

'nin haberine göre yaşanan bu olayların sonrasında cephesinden bir açıklama geldi. Futbolcuların şampiyona kurallarına sadık kalmakla sorumlu olduklarını belirten turnuva direktörü , yerel federasyonlar aracılığıyla disiplin cezası uygulanabileceğini söyledi.

"Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzalamış durumda. UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor. Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz. UEFA, takımlara sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı."

F Grubu'nda 'nın 'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Pogba'nın hareketi toplantıya damga vurmuştu. Pogba'nın masadaki alkollü içecek şişesini önünden çekerek bir kenara kaldırması, turnuvanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Aynı grupta 'in 'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'Su için.' diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.

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