Son dakika EURO 2020 haberleri | UEFA'dan takımlara uyarı! Cristiano Ronaldo ve Pogba...

EURO 2020'deki yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba'nın bu davranışı organizasyonun en çok konuşulanları arasına girerken içeceklerin yerini değiştirmek ceza getirebilir.

NTV'nin haberine göre yaşanan bu olayların sonrasında UEFA cephesinden bir açıklama geldi. Futbolcuların şampiyona kurallarına sadık kalmakla sorumlu olduklarını belirten turnuva direktörü Martin Kallen, yerel federasyonlar aracılığıyla disiplin cezası uygulanabileceğini söyledi.

"Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzalamış durumda. UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor. Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz. UEFA, takımlara sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı."

F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Pogba'nın hareketi toplantıya damga vurmuştu. Pogba'nın masadaki alkollü içecek şişesini önünden çekerek bir kenara kaldırması, turnuvanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'Su için.' diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.