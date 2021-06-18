Kuzeyin Venedik’i

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerin arasında yer alan Rusya'nın önemli kültür merkezlerinden St. Petersburg, taraftarları ağırlamaya hazırlanıyor. Moskova'nın 715 km kuzeybatısında bulunan, Rusya'nın 2., Avrupa'nın 4. büyük şehri olarak biliniyor. Kültürel merkez oluşunun yanı sıra zarif binalarıyla da ön plana çıkıyor. Baltık Denizi kıyısında Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yayılmıştır. Çar I. Petro tarafından 16 Mayıs 1703'te Rus Çarlığı'nın Avrupa'ya açılan kapısı olması amacıyla kurulan şehir, 200 yıl Rus Çarlığı'nın başkentliğini yapmıştır.

Bir Doğu şehri sayılan Moskova'nın aksine Petersburg, 5 milyonluk nüfusuyla daha "Avrupai"dir ve kuruluş amacı olan "Avrupa'ya açılan kapı" olma amacını gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir rivayete göre kurulduğu zaman Venedik ve Roma'nın bir sentezi olması düşünülmüştür. Geniş bulvarları, dingin suları, köprüleri ve çarlık mimarisinin bazı örnekleri, şehrin Kuzey'in Venedik'i olarak anılmasına sebep olmuştur. Şehirdeki Hermitage Müzesi çarların geniş özel sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapar ve dünyanın en büyük müzelerinden biridir.

TURİZM ŞEHRİ

Turizm, şehrin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Petersburg, 2012 yılında Avrupalı turistler arasında 10., dünyada ise 20. en popüler şehir olmuştur. 2016 yılında Dünya Seyahat Ödülü (World Travel Awards) yarışmasında "Dünyanın Önde Gelen Kültürel Şehir İstikameti 2016" kategorisinde birinci olmuştur.

BATI AVRUPA MİMARİSİ

St. Petersburg, Batı Avrupa kentleri örnek alınarak inşa edilmiştir. Bu yüzden Rusların geleneksel soğan biçimli kubbelerine nadir rastlanır. Senato Meydanı, en büyük ve gösterişli meydanlarından biridir. Bronz Süvari anıtının olduğu bu meydan özellikle 1830'lu yılların, İtalyan mimar Rossi'nin tarzını yansıtmaktadır.

BEYAZ GECELER

EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden birisi olan Rusya'nın St. Petersburg kenti futbolseverlere ayrı bir heyecan yaşatıyor. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, 'Beyaz Geceler' olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçları sanki gündüz oynanıyor.

UZAY GEMİSİ

Stadın mimarını belirleyecek olan yarışmayı "Uzay Gemisi" adlı tasarısıyla Kisho Kurokawa kazandı. Stadın tasarımı; Japonya'nın Toyota kentinde bulunan, yine Kisho Kurokawa'nın tasarladığı Toyota Stadı ile hemen hemen aynıdır. Stad, eskiden yıkılmadan önce Kirov Stadı'nın bulunduğu alana inşa edilmiş ve 2017'de hizmete girmiştir.

TARİHÇESİ: Turnuvada 3 maç oynanan stadyum, 68 bin seyirci kapasitesine sahip. Bugünkü İsveç-Slovakya hariç iki grup eleme maçı (Finlandiya- Belçika, İsveç- Polonya) ve bir de çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.