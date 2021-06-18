İsveç Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... | EURO 2020

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, ilk maçta Polonya'yı mağlup eden Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç ile Slovakya'nın karşılaşacağı maç TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda