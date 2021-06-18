Haberler Euro 2020 İsveç Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... | EURO 2020

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... |

'de heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. E Grubu'nda 1 puanı bulunan , 3 puanlı ile karşı karşıya geliyor. Peki, İsveç-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 12:01
İsveç Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası... | EURO 2020

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda ile 0-0 berabere kalan , ilk maçta 'yı mağlup eden ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alman hakem yönetecek.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç ile Slovakya'nın karşılaşacağı maç TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, , ; Isak, Berg

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; , Benes; , , Mak;

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