Hırvatistan - Çekya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan D Grubu'ndaki Hırvatistan-Çekya maçıyla sürüyor. İlk maçında İngiltere'ye mağlup olan Hırvatistan, rakibini devirip ilk galibiyetini almak istiyor. Turnuvaya İskoçya galibiyetiyle başlayan Çekya ise 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric

Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı ve TRT1'den canlı yayınlanıyor.