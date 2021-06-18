Haberler Euro 2020 Hırvatistan - Çekya maçı CANLI | EURO 2020

Hırvatistan - Çekya maçı CANLI |

'de heyecan fırtınası devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanırken sıra D Grubu'na geldi. İlk maçında İngiltere karşısında sahadan mağlup ayrılan Hırvatistan, İskoçya'yı 2-0'la geçen Çekya ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan Çekya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 18:55
Hırvatistan - Çekya maçı CANLI | EURO 2020

'de heyecan D Grubu'ndaki Hırvatistan-Çekya maçıyla sürüyor. İlk maçında İngiltere'ye mağlup olan Hırvatistan, rakibini devirip ilk galibiyetini almak istiyor. Turnuvaya İskoçya galibiyetiyle başlayan Çekya ise 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: , Vrsaljko, , , , Modric, , , , ,

Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, , Schick

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya'nın şehrinde bulunan 'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı ve TRT1'den canlı yayınlanıyor.

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