Haberler Euro 2020 EURO 2020 haberi: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

haberi: - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanancak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna firesiz devam etmek istiyor. İskoçya ile turnuvadaki ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki İngiltere-İskoçya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 13:00
EURO 2020 haberi: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanancak mücadelede hakem düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını ve yapacak. Zorlu karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak.

İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere ile İskoçya'nın karşı karşıya geleceği D Grubu ikinci maçı saat 22.00'de başlayacak. Kritik müsabaka 'den canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında 'ı 1-0 mağlup eden İngiltere averajla 2. sırada bulunuyor. 'ya 2-0 kaybeden puansız İskoçya ise son sırada yer alıyor.

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