Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır İngiltere-İskoçya maçının 4. hakemi olarak görev yapacak!

Son dakika spor haberi: - maçının 4. hakemi olarak görev yapacak!

Son dakika spor haberi... heyecanı sürerken, Türk hakem da grup maçlarında görev almaya devam ediyor. Çakır, - maçını yönetmesinin ardından - karşılaşmasında da 4. hakem olarak görev yapacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:39
Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır İngiltere-İskoçya maçının 4. hakemi olarak görev yapacak!

Turnuvadaki hakem kadrosunda yer alan , grup aşamasında görev almaya devam ediyor. 'Ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'ndaki - karşılaşmasını yöneten Çakır, tarafından ile arasında oynanacak mücadelenin 4. hakemi olarak görevlendirildi. Müsabakayı ise 'ndan yönetecek.

D Grubu'nun ikinci karşılaşmasında İngiltere yarın TSİ 22.00'de İskoçya ile oynayacak. İlk maçta İngiltere, 'ı 1-0 mağlup etmişti. ise İskoçya'yı 2-0 yenmişti.

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