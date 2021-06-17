Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır İngiltere-İskoçya maçının 4. hakemi olarak görev yapacak!

Turnuvadaki hakem kadrosunda yer alan Cüneyt Çakır, grup aşamasında görev almaya devam ediyor. 'Ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'ndaki Macaristan-Portekiz karşılaşmasını yöneten Çakır, UEFA tarafından İngiltere ile İskoçya arasında oynanacak mücadelenin 4. hakemi olarak görevlendirildi. Müsabakayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
D Grubu'nun ikinci karşılaşmasında İngiltere yarın TSİ 22.00'de İskoçya ile oynayacak. İlk maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. Çekya ise İskoçya'yı 2-0 yenmişti.