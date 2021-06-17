Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'in kalbine ICD yerleştirilecek!

EURO 2020'de oynanan Finlandiya-Danimarka maçında kalbi duran Christian Eriksen, turnuvanın sağlık ekibinin acil müdahalesi sonrası hayata dönmüş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Danimarka Futbol Federasyonu, oyuncuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Resmi sitesinden Eriksen'e ilişkin bir açıklama yayınlanan federasyon, yıldız futbolcunun kalbine ani ritim bozukluğunu giderici ICD adı verilen (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) cihazı yerleştirileceğini bildirdi. Eriksen'in de bu tedaviyi kabul ettiği ifade edildi.

BELÇİKA'DAN ERIKSEN'E JEST

Öte yandan, Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandiya maçına ertelemeli çıkan Danimarka karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Belçika, Danimarka ile oynayacağı grubun ikinci maçında, 10. dakikada topu auta göndererek Eriksen'e jest yapma kararı aldı.