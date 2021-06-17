Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'in kalbine ICD yerleştirilecek!

Son dakika spor haberi: 'in kalbine ICD yerleştirilecek!

Son dakika spor haberleri... 'de ile oynadıkları maçta aniden yere yığılan , doktorların acil müdahalesi sonrası hayata dönmüştü. Yıldız futbolcuyla ilgili açıklama yapan Futbol Federasyonu, oyuncunun kalbine ani bir krizde müdahale etmesi için ICD adı verilen bir cihazın yerleştirileceğini duyurdu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:50
Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'in kalbine ICD yerleştirilecek!

'de oynanan - maçında kalbi duran , turnuvanın sağlık ekibinin acil müdahalesi sonrası hayata dönmüş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. , oyuncuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Resmi sitesinden Eriksen'e ilişkin bir açıklama yayınlanan federasyon, yıldız futbolcunun kalbine ani ritim bozukluğunu giderici ICD adı verilen (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) cihazı yerleştirileceğini bildirdi. Eriksen'in de bu tedaviyi kabul ettiği ifade edildi.

BELÇİKA'DAN ERIKSEN'E JEST

Öte yandan, Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandiya maçına ertelemeli çıkan Danimarka karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Belçika, Danimarka ile oynayacağı grubun ikinci maçında, 10. dakikada topu auta göndererek Eriksen'e jest yapma kararı aldı.

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