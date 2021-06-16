Türkiye Galler maçı öncesi Şenol Güneş'ten kadro açıklaması! Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Güneş, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de yer almamasının nedenini de açıkladı.

İşte o sözler:

EURO 2020'nin ikinci maçını oynayacağız. İlk maça iyi başlayamadık, düşündüğümüz gibi geçmedi. Bu maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuzun daha güzel olacağını biliyoruz. İnşallah oyunumuz da skor da güzel olur.

Değişiklikler, eksiklerinden değil, hamle yapmamız gerektiği için. İki oyuncuyla değişiklik yapmış olduk. Merih de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Değişikliklerin nasıl yansıyacağını göreceğiz.