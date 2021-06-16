Haberler Euro 2020 Türkiye Galler maçı öncesi Şenol Güneş'ten kadro açıklaması! Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı...

maçı öncesi 'ten kadro açıklaması! ve ...

Teknik Direktörü , - maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Güneş, ve 'nın ilk 11'de yer almaması hakkında, "Değişiklikler, eksiklerinden değil, hamle yapmamız gerektiği için. İki oyuncuyla değişiklik yapmış olduk. de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Değişikliklerin nasıl yansıyacağını göreceğiz." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:22 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:32
Türkiye Galler maçı öncesi Şenol Güneş'ten kadro açıklaması! Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı...

Teknik Direktörü , - maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Güneş, ve 'nın ilk 11'de yer almamasının nedenini de açıkladı.

İşte o sözler:

EURO 2020'nin ikinci maçını oynayacağız. İlk maça iyi başlayamadık, düşündüğümüz gibi geçmedi. Bu maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuzun daha güzel olacağını biliyoruz. İnşallah oyunumuz da skor da güzel olur.

Değişiklikler, eksiklerinden değil, hamle yapmamız gerektiği için. İki oyuncuyla değişiklik yapmış olduk. de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Değişikliklerin nasıl yansıyacağını göreceğiz.

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