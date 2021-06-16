Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-Almanya maçında Rüdiger Pogba'yı ısırdı!

EURO 2020 heyecanı sürerken son dünya şampiyonu Fransa, güçlü rakibi Almanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fransızlar, Matts Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelirken dakikalar 44'ü gösterdiğinde hayli ilginç bir an yaşandı.

Fransa Pavard ile taç atışı kullandığı esnada rakibi Paul Pogba'nın arkasından yaklaşan Antonio Rüdiger, yıldız futbolcunun omzunu ısırdı. Hakemler olayı görmezken, Pogba sinirli bir şekilde yardımcı hakem ve orta hakeme itirazda bulundu.

Rüdiger ise maç sonrası Pogba'ya sarılarak yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.



