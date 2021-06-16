Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-Almanya maçında Rüdiger Pogba'yı ısırdı!

Son dakika spor haberi: 'deki - maçında Pogba'yı ısırdı!

Son dakika spor haberleri... 'de oynanan - maçında ilginç bir an yaşandı. Alman futbolcu Antonio , rakibi 'nın sırtını ısırdı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:44
Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-Almanya maçında Rüdiger Pogba'yı ısırdı!

heyecanı sürerken son dünya şampiyonu , güçlü rakibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fransızlar, 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelirken dakikalar 44'ü gösterdiğinde hayli ilginç bir an yaşandı.

Fransa ile taç atışı kullandığı esnada rakibi 'nın arkasından yaklaşan Antonio , yıldız futbolcunun omzunu ısırdı. Hakemler olayı görmezken, Pogba sinirli bir şekilde yardımcı hakem ve orta hakeme itirazda bulundu.

Rüdiger ise maç sonrası Pogba'ya sarılarak yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.


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