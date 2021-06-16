Gareth Bale'dan Türkiye Galler maçı yorumu: Çok mutluyum

A Milli futbol Takımı'mız gruptaki ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Galler'in yıldızı Bale açıklamalarda bulundu.

İŞTE BALE'IN AÇIKLAMASI:

Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol ise pastanın üstündeki krema oldu. Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik.