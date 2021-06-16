Haberler Euro 2020 Gareth Bale'dan Türkiye Galler maçı yorumu: Çok mutluyum

'dan maçı yorumu: Çok mutluyum

Son dakika maçı haberleri: ikinci maçında 'mız 'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galli yıldız , çok mutlu olduğunu söyledi. , "Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:50
Gareth Bale'dan Türkiye Galler maçı yorumu: Çok mutluyum

'mız gruptaki ikinci maçında 'e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Galler'in yıldızı açıklamalarda bulundu.

İŞTE BALE'IN AÇIKLAMASI:

Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol ise pastanın üstündeki krema oldu. Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik.

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