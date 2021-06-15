Haberler Euro 2020 Cristiano Ronaldo'dan galibiyet yorumu: Doğru şekilde başlamak önemliydi

'dan galibiyet yorumu: Doğru şekilde başlamak önemliydi

ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken gollerin 2'si 'dan geldi. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklada, "Doğru şekilde başlamak önemliydi" dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 22:32
Cristiano Ronaldo'dan galibiyet yorumu: Doğru şekilde başlamak önemliydi

'de 'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen , karşılaşmanın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "Zor bir maç oldu, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama 3 gol atmayı başardık. Gol atmama yardım ettiği için takımına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Doğru şekilde başlamak önemliydi. Şimdi bu özgüveni sıradaki maça taşımamız lazım" dedi.

Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.

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