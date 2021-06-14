Polonya - Slovakya | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaşıyor.
Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetiyor.
POLONYA - SLOVAKYA MAÇI 11'LERİ
POLONYA: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski
SLOVAKYA: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Polonya - Slovakya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.