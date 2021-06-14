Haberler Euro 2020 Polonya - Slovakya | CANLI

Polonya - Slovakya | CANLI

'nda heyecan devam ediyor. E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 'ndan yönetiyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:58
Polonya - Slovakya | CANLI

'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaşıyor.

Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 'ndan yönetiyor.



POLONYA - SLOVAKYA MAÇI 11'LERİ

POLONYA: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, , Rybus; , Zielinski;

SLOVAKYA: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - Slovakya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

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