Haberler Euro 2020 Polonya - Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

 E Grubu ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-1'lik Slovakya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Slovakya'ya galibiyeti getiren goller Wojciech Szczesny (k.k) ve 'dan geldi. Milan 'ın golünün asisti ise 'un yeni yıldızı 'ten geldi. Polonya'nın tek sayısını ise Karol Linetty kaydetti. Karşılaşmanın 62. dakikasında ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:02
Polonya - Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

(2020 Avrupa Şampiyonası) E Grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovakya 2-1 kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Szczesny (k.k) ve 69'da kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 46. dakikada Linetty'nin ayağından geldi. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Krychowiak 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

HAMSIK'TEN ASİST

Slovakya'nın ile bulduğu ikinci golde 'un yeni transferi asisti yapan isim oldu.

İkinci maçlarda 18 Haziran'da Slovakya 'le, 19 Haziran'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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