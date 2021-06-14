Polonya - Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) E Grubu maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovakya 2-1 kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Szczesny (k.k) ve 69'da Skriniar kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 46. dakikada Linetty'nin ayağından geldi. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Krychowiak 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

HAMSIK'TEN ASİST

Slovakya'nın Milan Skriniar ile bulduğu ikinci golde Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik asisti yapan isim oldu.

İkinci maçlarda 18 Haziran'da Slovakya İsveç'le, 19 Haziran'da Polonya İspanya ile karşı karşıya gelecek.