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Milliler bu kez kanatlanacak!

İtalya karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım'ın Galler'e karşı kadroda yapacağı değişiklikler belirginleşti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Milliler bu kez kanatlanacak!
İtalya karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım'ın Galler'e karşı kadroda yapacağı değişiklikler belirginleşti. Teknik Direktör 'in, İtalya maçında beklentilerin altında kalan ile 'ı kulübeye çekip, ile ya da 'ndan birini sahaya süreceği öğrenildi. 'nde , Yusuf ve Kenan'ın dönüşümlü kullandığı kanatlarda bu kez oyuncuların sabit kalacağı belirtildi. Hakan'ın ise 'ın arkasında görev yapacağı ifade edildi.
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