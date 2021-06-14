Milliler bu kez kanatlanacak!

İtalya karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım'ın Galler'e karşı kadroda yapacağı değişiklikler belirginleşti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, İtalya maçında beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı ile Kenan Karaman'ı kulübeye çekip, Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci ya da Kerem Aktürkoğlu'ndan birini sahaya süreceği öğrenildi. Dünya Kupası Elemeleri'nde Hakan Çalhanoğlu, Yusuf ve Kenan'ın dönüşümlü kullandığı kanatlarda bu kez oyuncuların sabit kalacağı belirtildi. Hakan'ın ise Burak Yılmaz'ın arkasında görev yapacağı ifade edildi.