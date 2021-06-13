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Son dakika haberleri: 'nda maçı öncesi ve Umut Meraş idmanda yer almadı!

Son dakika spor haberi: A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek , 'ın başkenti 'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve Umut Meraş idmanda yer almadı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 20:22 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 20:32
Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı!

Ay-yıldızlı ekibin, ekibi 'nün maçlarına ev sahipliği yapan 'da teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve Umut Meraş idmanda yer almadı.

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

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