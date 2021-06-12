Dersini al Galler'e dal

A Milli Takımımız, Euro 2020'ye talihsiz başladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya karşısına çıkan ay-yıldızlılar sahadan 3-0 yenik ayrıldı. İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Merih Demiral (kk), 66'da Immobile ve 79. dakikada Insigne'den geldi. Milliler beklenenden uzak bir oyun sergilerken, hücuma çıkmakta zorlandı. Gol ümidimiz Burak Yılmaz ileride takım arkadaşlarından yeterli desteği alamayınca etkisiz kaldı.
ÇARŞAMBA RAKİP GALLER
Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile Bakü'de karşı karşıya gelecek. İtalya da aynı akşam İsviçre ile oynayacak. 20 Haziran Pazar günü Türkiye-İsviçre ve İtalya- Galler maçlarının ardından grupta tablo ortaya çıkacak. İlk 2 sırayı alan takımlar direkt tur atlayacak. Ayrıca en iyi 4 üçüncü de gruptan çıkacak. Milli Takım'da hedef kalan 2 maçı da kazanıp, tur atlamak.
HAMLELER YARAMADI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya Yusuf Yazıcı- Cengiz değişikliği ile başladı. Sonra İrfan Can, Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu'nu da sahaya sürdü. Ancak çok iyi oynayan İtalya'nın üstünlüğünü kıramadı.
BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK
Avrupa Şampiyonası'na bugün 3 maçla devam edilecek. Saat 16.00'da İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. 19.00'da Avusturya ile Kuzey Makedonya oynayacak. Gece saat 22.00'deki Hollanda-Ukrayna düellosu ile kapanacak.