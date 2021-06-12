Haberler Euro 2020 Dersini al Galler'e dal

Dersini al Galler'e dal

Ay-yıldızlılar kötü günündeydi. Merih kendi kalemize attı. Immobile ve Insigne skoru belirledi. Ancak her şey bitmedi. Hedefimiz; Galler ve İsviçre’yi geçip yola devam etmek.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Dersini al Galler'e dal

A Milli Takımımız, 'ye talihsiz başladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya karşısına çıkan ay-yıldızlılar sahadan 3-0 yenik ayrıldı. İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 53. dakikada (kk), 66'da Immobile ve 79. dakikada Insigne'den geldi. Milliler beklenenden uzak bir oyun sergilerken, hücuma çıkmakta zorlandı. Gol ümidimiz ileride takım arkadaşlarından yeterli desteği alamayınca etkisiz kaldı.

ÇARŞAMBA RAKİP GALLER
, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile Bakü'de karşı karşıya gelecek. İtalya da aynı akşam İsviçre ile oynayacak. 20 Haziran Pazar günü Türkiye-İsviçre ve İtalya- Galler maçlarının ardından grupta tablo ortaya çıkacak. İlk 2 sırayı alan takımlar direkt tur atlayacak. Ayrıca en iyi 4 üçüncü de gruptan çıkacak. Milli Takım'da hedef kalan 2 maçı da kazanıp, tur atlamak.

HAMLELER YARAMADI
Teknik Direktörü , ikinci yarıya - değişikliği ile başladı. Sonra , ve 'nu da sahaya sürdü. Ancak çok iyi oynayan İtalya'nın üstünlüğünü kıramadı.

BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK
Avrupa Şampiyonası'na bugün 3 maçla devam edilecek. Saat 16.00'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da ile oynayacak. Gece saat 22.00'deki Hollanda-Ukrayna düellosu ile kapanacak.

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