Haberler Euro 2020 Açılış golü Demiral'dan

Açılış golü Demiral'dan

Tecrübeli stoperimiz, çok şanssız bir gece yaşadı. Kendi kalesini vuran turnuvanın açılış golünü attı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Açılış golü Demiral'dan
Futbol hayatını 'ta sürdüren ve Juventus'un yıldız stoperi , maçında büyük şanssızlık yaşadı. A Milli Takım'ın kalesini "Vatanı savunur gibi" savunan Merih Demiral, 'nin açılış golüne şanssız bir şekilde imza attı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın 53. dakikasına 'nin sert ortası kale çizgisine yakın mesafeden Merih'e çarpıp ağlarla buluştu. Büyük şanssızlık yaşanan gol pozisyonundan sonra takım arkadaşları Merih'in yanına gidip yıldız stopere destek oldu. de kenardan futbolcusuna moralini bozmaması yönünde telkinde bulundu...
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