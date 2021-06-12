Açılış golü Demiral'dan

Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren A Milli Takım ve Juventus'un yıldız stoperi Merih Demiral, İtalya maçında büyük şanssızlık yaşadı. A Milli Takım'ın kalesini "Vatanı savunur gibi" savunan Merih Demiral, EURO 2020'nin açılış golüne şanssız bir şekilde imza attı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın 53. dakikasına Berardi'nin sert ortası kale çizgisine yakın mesafeden Merih'e çarpıp ağlarla buluştu. Büyük şanssızlık yaşanan gol pozisyonundan sonra takım arkadaşları Merih'in yanına gidip yıldız stopere destek oldu. Şenol Güneş de kenardan futbolcusuna moralini bozmaması yönünde telkinde bulundu...