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Son dakika haberleri | Daum'dan 'na büyük övgü!

Ülkemizde , ve 'da teknik adamlık yapan Daum, 'de boy gösteren milli takımımızı yorumladı. 'dan övgüyle bahseden Alman futbol adamı, "Turnuvanın yıldızı olabilir" dedi. İşte o açıklamalar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:39
Son dakika EURO 2020 haberleri | Daum'dan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!
Bir dönem 'de de görev yapan teknik direktör , 'nin 'deki şansını ve maçını değerlendirdi.

Türkiye'nin büyük takımlara karşı potansiyelini iyi kullandığını dile getiren Alman teknik adam, "Bence Türkiye - İtalya maçı berabere biter. Türkiye, 'yı yendi, karşısında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Özellikle büyük takımlara karşı potansiyellerini çok iyi kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

'nun turnuvada ön plana çıkabileceğini söyleyen Daum, "Türk oyuncuların açılış maçı için konsantrasyonları üst düzeydedir. Şu anda kendilerine, 'Haydi ne yapacağımızı gösterelim' diyorlardır. Bence Hakan Çalhanoğlu EURO 2020'nin yıldızı olabilir." ifadelerini kullandı

'in iyi bir takım yaptığını ifade eden Christoph Daum, "Şenol Güneş farklı geçmişi olan oyuncuları bir araya getirip bir takım yapmayı başardı. Topla oynama, oyunu tamamen kontrol etme konularında parlayan birtakım değil ancak topu kazandıktan sonra hızlanabiliyorlar. Bu da Türkiye'yi çok tehlikeli yapıyor." dedi.
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