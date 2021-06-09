Haberler Euro 2020 Eski Cengiz'i göreceksiniz

Eski Cengiz'i göreceksiniz

’daki kötü döneminin izlerini ’da atan hırslı: geliyor. Beni iyi izleyin.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Eski Cengiz'i göreceksiniz
'da başlayan kariyerinde Başakşehir sonrası 'ya transfer olan buradan da City'ye geçmişti. 'de istediği süreleri alamayan 23 yaşındaki oyuncu kampına gelir gelmez kendini buldu. maçında attığı golle moral tazeleyen Cengiz, 'ye bambaşka bir gözle bakıyor. Yıldız hücum oyuncusu "Çok güçlü bir takımız. Bunu tüm dünya biliyor. Roma'dan takım arkadaşlarımla görüşüyorum. Herkes bu maçı bekliyor. Benim için de bu turnuva çok önemli. Ben Cengiz Ünder'im. Herkese eski Cengiz'i izlettireceğim. bize olarak geldi 2-0 yendik. da uzun süredir yenilmiyor. Biz 1.5 yıldır bu maçı bekliyoruz"
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