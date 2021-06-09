Eski Cengiz'i göreceksiniz

Altınordu'da başlayan kariyerinde Başakşehir sonrası Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder buradan da Leicester City'ye geçmişti. Premier Lig'de istediği süreleri alamayan 23 yaşındaki oyuncu Milli Takım kampına gelir gelmez kendini buldu. Moldova maçında attığı golle moral tazeleyen Cengiz, EURO 2020'ye bambaşka bir gözle bakıyor. Yıldız hücum oyuncusu "Çok güçlü bir takımız. Bunu tüm dünya biliyor. Roma'dan takım arkadaşlarımla görüşüyorum. Herkes bu maçı bekliyor. Benim için de bu turnuva çok önemli. Ben Cengiz Ünder'im. Herkese eski Cengiz'i izlettireceğim. Fransa bize Dünya Şampiyona olarak geldi 2-0 yendik. İtalya da uzun süredir yenilmiyor. Biz 1.5 yıldır bu maçı bekliyoruz"