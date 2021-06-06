Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan birlik mesaj! "Bu bizim milli takımımız"

Kamp ortamını değerlendiren Çakır, "Turnuvaya sayılı günler kaldı. Heyecanlıyız. Ülkemiz de heyecanlı. Antalya'da güzel bir kamp ortamı vardı. Yoğun geçen bir sezon oldu. En azından biraz dinlenip antrenman yapma fırsatı bulduk. Burada da güzel bir kamp ortamı var. İyi bir takımımız ve aile ortamı var. Çok güzel geçiyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.
"MİLLİ FORMA İLE BAŞARILARA ULAŞMAK BENİM HEDEFİM"
Umut Meraş'ın Hollanda maçındaki penaltı pozisyonu öncesi kendisine "Bekle" demesinin hatırlatılması üzerine konuşan Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Genç kardeşlerimiz çok saygılı, ağabeylerimiz bize yol gösteriyor. Umut yakın arkadaşım. Herkesin masasına oturup sohbet edebiliyorsunuz, bu çok özel bir duygu. Bu aile ortamını yakaladığınızda başarılar geliyor. Dünya Kupası elemelerinde bunu göstermiştik. Umut ile öyle özel bir anım olmuştu. Milli forma altında başarılara ulaşmak zaten benim hedefim" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇA TEK TEK BAKIP HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ"
"Gruptaki en zorlu maç hangisi olur" sorusuna ise deneyimli kaleci şu cevabı verdi:
"İtalya ekol takım. Turnuvanın da favorilerinden biri olarak görülüyor ama biz her maça tek tek bakıp, hedefimize doğru yürüyeceğiz. Zorlayacak maç olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Birbirimize güveniyoruz. Bu daha önemli."