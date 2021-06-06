Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan birlik mesaj! "Bu bizim milli takımımız"

"İTALYA MAÇININ KONSANTRASYONU ÇOK FARKLI OLACAKTIR"

EURO 2020'nin açılış maçında oynayacakları İtalya mücadelesiyle ilgili olarak da 25 yaşındaki kaleci, "Büyük maçların konsantrasyonu daha farklı oluyor. İtalya çok büyük bir ekol. Onun konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Hocamızın ve yardımcıların verdiği analizler doğrultusunda çalışıyoruz. Onların eksiklerine ve artılarına çalışıyoruz. Her maça tek tek bakıp hayallerimize en üst şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

"RAKİPLERİMİZİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANALİZ ETMEYE BAŞLADIK"

Kaleci antrenörlerinden her oyuncu ile ilgili detaylı rapor aldıklarını vurgulayan deneyimli kaleci, "Hazırlık maçlarımız yeni bitti. Kendi seviyemizi de görme fırsatı yakaladık. Şu an yavaş yavaş ona da başladık. En ince ayrıntısına kadar çalışıp önlemler almaya çalışacağız. Bize analizler geliyor. Kaleci hocamız bize analizleri gönderiyor. Penaltı olunca nereye vurabileceğini maçtan önce biliyorsunuz ama o an hislerinize de güvenmeniz gerekiyor. Her zaman aynı köşeye atlayınca oraya atacak diye bir şey yok. Ben öyle yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.