Haberler ESPOR Galatasaray ve Fenerbahçe Espor takımlarının final oynadığı Excalibur FC 24 Cup'ın kazananı belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe Espor takımlarının final oynadığı Excalibur FC 24 Cup'ın kazananı belli oldu

Heyecanın bir an olsun bile azalmadığı, oyunseverlerin merakla takip ettiği Excalibur FC 24 CUP’ın kazananı belli oldu. Dostluğun ve kıyasıya mücadelenin bir arada yaşandığı, Intel’in katkılarıyla düzenlenen Excalibur FC 24 CUP’ta finale yükselen Galatasaray ve Fenerbahçe espor oyuncuları arasında geçen kıyasıya mücadelede, Galatasaray espor oyuncusu Kaan Tüzün büyük ödülün sahibi oldu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:14
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Galatasaray ve Fenerbahçe Espor takımlarının final oynadığı Excalibur FC 24 Cup'ın kazananı belli oldu

Bir anlık hatanın büyük zaferlerin kıyısından döndürdüğü, oyun dünyasının aylardır merakla beklediği FC 24, Türkiye'nin oyun dünyasındaki gücü Excalibur ve Intel'in katkılarıyla oyunseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çağrı "Hype" Ergün'ün kanalında Ege Arseven'in sunumu ile başlayan karşılaşma binlerce izleyicinin önünde gerçekleşti. 28 Ekim günü oynanan turnuvada finale kalan Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün ve Fenerbahçe Espor oyuncusu İsmail Can Yerinde arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Birincinin Excalibur G870 Laptop, ikincinin Excalibur G770 Laptop ve üçüncünün Excalibur 23.8" Monitör ve oyuncu kulaklığı kazandığı turnuvada kazanan isim Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün olurken, canlı yayına katılan izleyiciler birçok sürpriz ödülün sahibi oldu.

Kıyasıya Mücadelenin Ardından Kazanan Belli Oldu

Futbol ve espor severlerin yoğun ilgi gösterdiği Excalibur FC 24 CUP'ın final maçı zorlu mücadelelerin ardından son buldu. Çağrı Hype'ın kanalında Ege Arseven'in sunumu ile binlerce izleyicinin önünde başlayan karşılaşma, Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün ile Fenerbahçe Espor oyuncusu İsmail Can Yerinde arasında büyük bir heyecanla sürdü. Seriye galibiyet ile başlayarak ilk avantajını elde eden Kaan Tüzün, ikinci maçında farklı bir skorla üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın devamında seriyi 2-0'a getiren Tüzün, galibiyete sadece bir maç uzaklıktaydı. Finalin sonucunu belirleyecek üçüncü maç kıyasıya bir rekabetle başladı. Bu 5 maçlık seride galibiyeti elde eden Kaan Tüzün, üst üste üç maçı kazanarak Galatasaray Espor'a kupayı getirmeyi başardı.

Excalibur Arena Counter-Strike: 2.0 Turnuvası ile Devam Edecek

Oyun dünyasını peşinden sürükleyen ve ilgiyle takip edilen FC 24, bu yıl Excalibur ve Intel'in katkılarıyla FC 24 CUP turnuvasında oyunseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Final maçında Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün ile Fenerbahçe Espor oyuncusu İsmail Can Yerinde'nin karşılaştığı turnuvada izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Her zaman farklı ve güncel oyunların yer aldığı Excalibur Arena, uzun zaman sonra yeni sürümüyle tüm dünyanın ilgisini tekrar kendine çekmeyi başaran Counter-Strike: 2 turnuvası ile devam edecek. Sınırlı sayıdaki kayıtları kaçırmamak için Excalibur Discord sayfasını takip etmeyi unutmayın.

Excalibur Discord Sayfası: https://discord.com/invite/fGtQMx6JBf

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

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