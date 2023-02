Sons Of The Forest çıktı! Sons Of The Forest kaç TL? İşte Sons of the Forest sistem gereksinimleri

Oyunseverler büyük bir heyecanla Sons Of The Forest erken erişim ile satışa sürüldü.

SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülen Sons of the Forest'ın fiyatı şu an steam'de 280 TL.



Geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.



Güncel dolar kuru (1$ = 18.87₺) dikkate alındığında bu rakam 566 TL'ye karşılık geliyordu. Ancak, steam'in bölgesel fiyatlandırması sonrası oyunun yalnızca 280 TL'ye satılması oyunseverleri mutlu etti.





ÇIKIŞIYLA STEAM'İ ÇÖKERTTİ!



The Forest'ın devamı niteliğindeki Sons of the Forest, steam'den istek listesine en çok eklenen oyun olmuştu. Hatta, serinin ikinci oyunu, diğer bir merakla beklenen yapım olan Starfield'ı geride bırakarak zirveye yerleşmişti.



Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte steam'in mağaza sayfası çöktü. Daha önce ön siparişe açılmadığı için oyunu satın alamayanlar bildirim üzerine mağaza sayfasına akın ederek steam'i zor durumda bıraktı.



SONS OF THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

- İşlemci: INTEL CORE I5-8400 / AMD RYZEN 3 3300X

- Bellek: 12 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 570 4GB

- DirectX: Sürüm 11

- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

- İşlemci: INTEL CORE I7-8700K / AMD RYZEN 5 3600X

- Bellek: 16 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

- DirectX: Sürüm 11

- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan