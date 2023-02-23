Haberler ESPOR Sons Of The Forest çıktı! Sons Of The Forest kaç TL? İşte Sons of the Forest sistem gereksinimleri

Sons Of The Forest çıktı! Sons Of The Forest kaç TL? İşte Sons of the Forest sistem gereksinimleri

Endnight Games'in geliştirip Newnight'ın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest erken erişim ile piyasaya sürüldü. İlk oyunun fanları şimdi internette "Sons of the Forest kaç TL?" şeklinde arama yapıyor. Peki, Sons of the Forest kaç TL? Sons of the Forest'ın fiyatı ne? İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 22:33
Sons Of The Forest çıktı! Sons Of The Forest kaç TL? İşte Sons of the Forest sistem gereksinimleri

Oyunseverler büyük bir heyecanla Sons Of The Forest erken erişim ile satışa sürüldü.

SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülen Sons of the Forest'ın fiyatı şu an steam'de 280 TL.

Geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Güncel dolar kuru (1$ = 18.87₺) dikkate alındığında bu rakam 566 TL'ye karşılık geliyordu. Ancak, steam'in bölgesel fiyatlandırması sonrası oyunun yalnızca 280 TL'ye satılması oyunseverleri mutlu etti.



ÇIKIŞIYLA STEAM'İ ÇÖKERTTİ!

The Forest'ın devamı niteliğindeki Sons of the Forest, steam'den istek listesine en çok eklenen oyun olmuştu. Hatta, serinin ikinci oyunu, diğer bir merakla beklenen yapım olan Starfield'ı geride bırakarak zirveye yerleşmişti.

Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte steam'in mağaza sayfası çöktü. Daha önce ön siparişe açılmadığı için oyunu satın alamayanlar bildirim üzerine mağaza sayfasına akın ederek steam'i zor durumda bıraktı.

SONS OF THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: INTEL CORE I5-8400 / AMD RYZEN 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 570 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: INTEL CORE I7-8700K / AMD RYZEN 5 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DİĞER
Son dakika haberi: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa'da Türk rüzgarı devam ediyor...
Kuruluş Osman ekibi “Hadi bir hayata dokunalım” deyip Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek oldu! Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy...
Jorge Jesus'un cezası açıklandı!
Kartal'a Arjantin'den sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2. bölüm tüyler ürpertti! The Last of Us dizisi...
İşte 2022'nin en çok satan oyunları!
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Son dakika Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı belli oldu!
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio çeyrek finale yükseldi! Lazio çeyrek finale yükseldi! 22:50
Sevilla ilk maçın avantajıyla turladı! Sevilla ilk maçın avantajıyla turladı! 22:46
Juventus rahat bir şekilde turladı! Juventus rahat bir şekilde turladı! 22:44
Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı 22:10
Kerem Kamal'dan altın madalya! Kerem Kamal'dan altın madalya! 20:53
Sergio Ramos milli takıma veda etti! Sergio Ramos milli takıma veda etti! 20:49
Daha Eski
Sivasspor'dan anlamlı maç! Sivasspor'dan anlamlı maç! 20:39
TFF'den maçlardan önce saygı duruşu kararı! TFF'den maçlardan önce saygı duruşu kararı! 20:34
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? 20:29
Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor 20:18
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? 20:13
Enner Valencia'nın menajeri konuştu! Enner Valencia'nın menajeri konuştu! 19:14