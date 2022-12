Steam'de Hafta Ortası Çılgınlığı kampanyası başladı! İşte indirime giren oyunlar

Steam'in her zaman olmasa da ara sıra yaptığı bu kampanya, birçok oyunu kapsıyor. Öyle ki bu haftaki indirimlerde, hikayesiyle oyunculardan tam not alan God of War ve gerçekçi futbol grafikleriyle ilgi gören FIFA 23 de bulunuyor.

İŞTE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR;