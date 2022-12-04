FORTNITE HARİTASI DEĞİŞTİ | Fortnite 4. bölüm başladı! Harita yok edildi...

Fortnite bölüm 4 sezon 1 başladı. Lansmanı yapılan oyunda The Witcher'dan Geralt, Doom'dab Slayer ve My Hero Academia'dan Deku yeni kostümleriyle sergilendi. Oyunun mevcut haritası büyük bir etkinlikle yok edildi. İşte detaylar...

FORTNITE BÖLÜM 4 YENİLİKLERİ NELER?

Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:

Geralt of Rivia

Mr. Beast

Hulk

DOOM Guy

Ninja Kaplumbağalar

Oyuncak Hikâyesi karakterleri

FORTNİTE 4. SEZON YENİLİKLERİ