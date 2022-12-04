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FORTNITE HARİTASI DEĞİŞTİ | Fortnite 4. bölüm başladı! Harita yok edildi...

Fortnite, tüm dünyada büyük beğeniyle oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun 4. bölümü başladı. Birçok yeni karakterin yeni görünümü sergilendi. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 17:40
FORTNITE HARİTASI DEĞİŞTİ | Fortnite 4. bölüm başladı! Harita yok edildi...

Fortnite bölüm 4 sezon 1 başladı. Lansmanı yapılan oyunda The Witcher'dan Geralt, Doom'dab Slayer ve My Hero Academia'dan Deku yeni kostümleriyle sergilendi. Oyunun mevcut haritası büyük bir etkinlikle yok edildi. İşte detaylar...

FORTNITE BÖLÜM 4 YENİLİKLERİ NELER?

Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:

  • Geralt of Rivia
  • Mr. Beast
  • Hulk
  • DOOM Guy
  • Ninja Kaplumbağalar
  • Oyuncak Hikâyesi karakterleri

FORTNİTE 4. SEZON YENİLİKLERİ

  • Hareket seçenekleri genişledi.
  • Yeni ziyaret noktaları eklendi.
  • Özel bonuslar eklendi.
  • Yeni silahlar eklendi. Silahların özellikleri genişletildi.
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