PUBG Mobile ile Riot Games arasında iş birliği! Yeni güncellemeyle benzersiz yenilikler geliyor

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Riot Games ile yakında yayınlanacak animasyon serisi Arcane'den karakterleri, eşyaları ve konumları PUBG MOBILE'a ekleyecek yeni bir işbirliğine gitti. Kasım ortasında yayınlanacak 1.7 güncellemesinin bir parçası olan bu ortaklık, League of Legends evrenini dünya çapında daha fazla oyuncuya gösterecek ve oyunculara benzersiz yeni deneyimler sunacak.

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang, "League of Legends'ın ilk animasyon serisini kutladığımız Riot Games ortaklığımız için son derece heyecanlıyız. Runeterra, oyun dünyasının en sevilen evrenlerinden biri ve bu sihri PUBG MOBILE'a getirirken Arcane'in çıkışını desteklemek bizim için inanılmaz bir fırsat.1.7 güncellemesiyle oyuncularımıza daha önce hiç denenmeyen, tamamen yeni oyun özellikleri de dahil olmak üzere bir çok şey hazırladık ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Riot Games'te Riot Experience (XP) Çapraz Ürün Deneyimleri ve İşbirlikleri Lideri Brandon Miao, "PUBG MOBILE, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından benimsenen ve sevilen bir oyun. Oyuncuları memnun etmek için heyecan verici yeni içerikler geliştiren ve ortak oyun topluluklarını besleyen işbirliklerine değer veriyoruz. Erangel'e otantik bir Arcane kutlaması getirmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Riot Games ve Fortiche Productions işbirliği ile yapılan Arcane, Çin'de Tencent Video'da ve dünya genelinde de 7 Kasım'da saat 19:00'da Netflix'te yayınlanacak. League of Legends evrenine dayalı ilk TV dizisi olan Arcane, en bilinen iki şampiyonunun köken hikayesine ve onları parçalayan güce odaklanacak.