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GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkıyor! İşte gereksinimler

Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunu GTA serisinin yeni oyunu için müjdeli haber geldi. Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı.11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi. İşte oyunla ilgili tüm detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 18:31
GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkıyor! İşte gereksinimler

Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunu GTA serisinin yeni oyunu için müjdeli haber geldi.

Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.

Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.

GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
Depolama: 45 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
Depolama: 45 GB

Oyuna dair ilk görüntüler verilirken, fragman da yayınlandı:

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