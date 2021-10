GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkıyor! İşte gereksinimler

Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunu GTA serisinin yeni oyunu için müjdeli haber geldi.

Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.

Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.

GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280

Depolama: 45 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570

Depolama: 45 GB

Oyuna dair ilk görüntüler verilirken, fragman da yayınlandı: