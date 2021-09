League of Legends evreninde her yıl düzenli olarak organize edilen Dünya Şampiyonası, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Dünyanın her yerinden bir çok önemli takımın mücadele edeceği organizasyonda, ülkemizi bu yıl Galatasaray Espor temsil edecek. Sarı kırmızılıların da mücadele edeceği Worlds 2021, İzlanda'da düzenlenecek. Turnuva 5 Ekim 2021 ve 6 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.