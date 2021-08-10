Kuzey Amerika'da finaller yaklaşıyor!

Grup aşamalarının ilk mücadelelerinde Gen.G Esports'u 2-1'lik skor ile yenen Sentinels yarı finallerde XSET'e kaybederek alt grup ikinci tura düşmüştü fakat alt gruplarda rakibi Kansas City Pioneers'i 2-0 mağlup ederek alt gruplardan adını son 8'e yazdırmayı başardı.

Sentinels'in rakibi Rise ise grup mücadelelerin ilk turunda rakibi FaZe Clan'ı 2-0 mağlup etmiş fakat üst turda Luminosity Gaming'e 2-0 mağlup olarak alt grup ikinci turuna düşmüştü fakat alt grup ikinci turunda eşleştiği rakibi Gen.G Esports'u 2-0 yenerek son 8'e adımını attı.

Toplamda 3 maçlık seri üzerinden oynanacak olan Sentinels vs Rise mücadelesi 11 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saati ile 22.00'da canlı olarak yayınlanacak.





Aynı günün bir diğer karşılaşması ise TSM vs Team Envy mücadelesi.

Favori takımlardan birisi olan TSM, grup aşamalarının ikinci haftalarında rakipleri, Gen.G Esports ve T1'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmiş ve ardından son aşamada Luminosity Gaming'i de 2-0 mağlup ederek namağlup bir şekilde adını son 8'e yazdırmıştı.

TSM'in rakibi Team Envy ise ilk mücadelesinde Kansas City Pioneers'i 2-0 mağlup etmiş fakat bir üst turda 100 Thieves'e 2-0'lık skorla mağlup olarak alt grup ikinci turuna düşmüştü. Alt grup ikinci turunda ise Gen.G Esports'u 2-0 mağlup ederek alt gruplardan son 8'e girmeyi başardı.

3 Maçlık seri üzerinden oynanacak olan TSM vs Team Envy mücadelesi 11 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saati ile 22.01'de canlı olarak yayınlanacak.

Son 8 mücadelelerin ikinci günün ilk karşılaşması Luminosity Gaming ile XSET arasında gerçekleşecek.

Grup aşamalarında ilk iki mücadelesini, Kansas City Pioneers'a 2-1, Rise'a karşı ise 2-0'lık galibiyetle tamamlayan Luminosity Gaming son aşamada TSM'e 2-0 mağlup olarak adını son 8'e yazdırmıştı.

Rakibi XSET ise Rise, Sentinels ve 100 Thieves'ten almış olduğu 2-1'lik galibiyetlerle, namağlup olarak adını son 8'e yazdıran ikinci takım olmuştu.

Luminosity Gaming vs XSET, 3 maçlık seri üzerinden 12 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saati ile 00.30'da canlı olarak yayınlanacak.

Son 8 mücadelelerin son maçı ise FaZe Clan ve 100 Thieves arasında oynanacak.

Grup aşamalarının ilk mücadelesine mağlubiyet ile başlayan FaZe Clan, Rise'a 2-0 kaybederek alt grup birinci turuna düşmüştü, fakat alt grup birinci ve ikinci turunda Kansas City Pioneers ve T1'dan art arda almış olduğu 2-0'lık galibiyetler ile adını son 8'e yazdırmayı başardı.

FaZe Clan'ın rakibi 100 Thieves ise grupların ilk aşamalarında, 2-0'lık Version1 ve Team Envy galibiyetlerinin ardından son tura çıkmıştı fakat son turda XSET'e 2-1 mağlup olarak adını son 8'e yazdırdı.

FaZe Clan vs 100 Thieves mücadelesi 12 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saati ile 00.31'de canlı olarak yayınlanacak.

(Görseller valorantesports.com adresinden alınmıştır)