Hitman 3 çıktı mı? Oyunun fiyatı ne kadar? Hitman 3'ü oynamak için Hitman 1 ve 2'yi yeniden satın almak zorunlu mu?

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Hitman 3, an itibarıyla resmen erişilebilir oldu. Konsol sahiplerinin dijital mağazalardan, PC sahiplerinin ise Epic Games üzerinden erişebildikleri Hitman serisinin üçüncü ve son oyunu, uzunca bir bekleyişin ardından nihayet yayınlandı.

OYUNUN FİYATI NE KADAR?

Hitman hem PC hem de oyun konsolları için 2 farklı sürüm olarak satışa sunuldu. Bu bağlamda PC sahipleri, oyunun standart sürümüne 260 TL karşılığında sahip olacaklar. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri ise bu oyunu 499 TL karşılığında satın alabilecekler. Xbox Series X/S sahipleri de tıpkı PC sahipleri gibi bu oyuna, 260 TL ödeme yaparak sahip olabilecekler.

İLK 2 OYUNU SATIN ALMAK ZORUNLU DEĞİL

Hitman 3'ün önemli özelliklerinden bir tanesi, serinin önceki oyunlarıyla Hitman 3 arasında sıkı bir bağ olması. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda PC oyuncularının, Hitman 3'ün önceki oyunlardaki bölümlerinde geçecek sahneleri için serinin ilk iki oyununa sahip olunması gerekmediğini açıklamıştı. Ancak burada kafa karıştıran bir husus söz konusuydu. Şöyle ki Hitman 1 ve Hitman 2 hem Steam hem de Epic Games'te, Hitman 3 ise sadece Epic Games'te yayınlanmıştı. Yani oyuncuların eski lokasyonlara nasıl ulaşacakları bilinmiyordu. Şirket, yaptığı son açıklamalarda eski oyunların satın alınmasına gerek olmadığına dair garanti verdi ancak bunun nasıl olacağı, şu an için bilinmiyor. Bu yüzden, eğer Hitman 1 ve Hitman 2'yi Steam'den satın aldıysanız ve bugün de Hitman 3'ü satın alıp eski oyunlardaki lokasyonlara nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız, serinin ilk iki oyununu Epic Games'ten yeniden satın almayın. Şirket, muhtemelen önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak ve bu kafa karışıklığını giderecektir.