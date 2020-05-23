Milli Takım eEURO 2020'de gruptan çıkamadı

Türkiye, UEFA tarafından düzenlenen PES 2020 turnuvası eEURO 2020'de umduğunu bulamadı. Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği Milli Takım, turnuvaya grup aşamasında havlu attı.

B Grubu'nda ilk maçında Sırbistan'a 6-1 kaybeden Ay-Yıldızlılar, daha sonra İtalya'ya 5-1 yenilen Danimarka ile kozlarını paylaştı. Danimarka'yı 7-2 devirerek eleyen Türkiye, tie-break maçlarında ise İtalya'ya iki maç sonunda 6-5 yenilen Sırbistan ile karşılaştı.

Rakibine ilk maçta 2-0 yenilen, diğer maçı ise 3-2'lik skorla kazanan Türkiye, toplamda 4-3'lük mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kıl payı kaçırdı.

Grupta İtalya lider, Sırbistan ise 2. olarak çeyrek final biletini aldı.