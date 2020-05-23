Milli Takım eEURO 2020'de gruptan çıkamadı
Türkiye e-Futbol Milli Takımı, UEFA tarafından düzenlenen eEURO 2020'ye erken veda etti. B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptan çıkma maçlarında Sırbistan'a toplamda 4-3 kaybederek elendi.
Türkiye, UEFA tarafından düzenlenen PES 2020 turnuvası eEURO 2020'de umduğunu bulamadı. Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği Milli Takım, turnuvaya grup aşamasında havlu attı.
B Grubu'nda ilk maçında Sırbistan'a 6-1 kaybeden Ay-Yıldızlılar, daha sonra İtalya'ya 5-1 yenilen Danimarka ile kozlarını paylaştı. Danimarka'yı 7-2 devirerek eleyen Türkiye, tie-break maçlarında ise İtalya'ya iki maç sonunda 6-5 yenilen Sırbistan ile karşılaştı.
Rakibine ilk maçta 2-0 yenilen, diğer maçı ise 3-2'lik skorla kazanan Türkiye, toplamda 4-3'lük mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kıl payı kaçırdı.
Grupta İtalya lider, Sırbistan ise 2. olarak çeyrek final biletini aldı.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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