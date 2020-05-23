Milli Takım eEURO 2020'de gruptan çıkamadı - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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eEURO 2020'de gruptan çıkamadı

Milli Takım eEURO 2020'de gruptan çıkamadı

e-Futbol Milli Takımı, tarafından düzenlenen eEURO 2020'ye erken veda etti. B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptan çıkma maçlarında 'a toplamda 4-3 kaybederek elendi.

, tarafından düzenlenen PES 2020 turnuvası eEURO 2020'de umduğunu bulamadı. Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği , turnuvaya grup aşamasında havlu attı.

B Grubu'nda ilk maçında 'a 6-1 kaybeden Ay-Yıldızlılar, daha sonra 'ya 5-1 yenilen ile kozlarını paylaştı. Danimarka'yı 7-2 devirerek eleyen Türkiye, tie-break maçlarında ise İtalya'ya iki maç sonunda 6-5 yenilen Sırbistan ile karşılaştı.

Rakibine ilk maçta 2-0 yenilen, diğer maçı ise 3-2'lik skorla kazanan Türkiye, toplamda 4-3'lük mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kıl payı kaçırdı.

Grupta İtalya lider, Sırbistan ise 2. olarak çeyrek final biletini aldı.

  1. 23.05.2020
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