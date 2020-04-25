ePremier Lig'de şampiyon Diogo Jota oldu - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler ESPOR ePremier Lig'de şampiyon Diogo Jota!

ePremier Lig'de şampiyon oldu

ePremier Lig'de şampiyon Diogo Jota oldu

yıldızlarının corona virüsü ile mücadeleye yardım amacıyla bir araya geldiği ePremier 20 turnuvasında şampiyon ’ın yıldızı oldu. Jota finalde ’dan Trent Alexander-Arnold’u altın golle 2-1 yendi.

'ın yıldız hücum oyuncusu , yıldızlarının 20 sahnesinde buluştuğu ePremier turnuvasında finalde 'dan Trent Alexander-Arnold'u altın golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvadan elde edilen gelir Premier League oyuncularının oluşturduğu PlayersTogether inisiyatifi üzerinden NHS'e (Ulusal Sağlık Servisi) aktarılacak. Canlı yayınlanan turnuvada Wolves'ı yöneten Jota, gollerini Adama Traore ve Raul Jimenez'le bulurken Alexander-Arnold'ın Liverpool'unda golü atan Georginio Wijnaldum oldu.

Yarı final maçlarında Alexander-Arnold, 'nin yıldızı 'i, Jota ise Burnley'den Dwight McNeil'ı mağlup etmişti. Benzer yardım turnuvalarına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor.

LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUĞU ADİL DEMİŞTİ

Wolverhampton'ın golcüsü Diogo Jota, corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edilmesi durumunda lig lideri Liverpool'a şampiyonluk kupasının verilmesi gerektiğini söylemişti.

Diogo Jota, "Karışık bir durum. Bu sezonu tamamlayamazsak eminim ki birkaç kişi bu duruma karşı çıkacaktır. Tabii ki karşı çıkanlar olabilir ama sanırım insanların yüzde 95'i bu konuda hemfikir olacak. Liverpool'un şampiyonluğu adil. Onlar bu yıl çok daha güçlüler ve oyunlarını daha fazla geliştirdiler. Biraz da şanslılardı. Ancak, bunlar şampiyon olmak için oldukça yeterli." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 22:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ePremier Lig'de şampiyon Diogo Jota oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA