ePremier Lig'de şampiyon Diogo Jota oldu
Premier League yıldızlarının corona virüsü ile mücadeleye yardım amacıyla bir araya geldiği ePremier League Invitational FIFA 20 turnuvasında şampiyon Wolverhampton Wanderers’ın yıldızı Diogo Jota oldu. Jota finalde Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’u altın golle 2-1 yendi.
Wolverhampton Wanderers'ın yıldız hücum oyuncusu Diogo Jota, Premier League yıldızlarının FIFA 20 sahnesinde buluştuğu ePremier League Invitational turnuvasında finalde Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'u altın golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Turnuvadan elde edilen gelir Premier League oyuncularının oluşturduğu PlayersTogether inisiyatifi üzerinden NHS'e (Ulusal Sağlık Servisi) aktarılacak. Canlı yayınlanan turnuvada Wolves'ı yöneten Jota, gollerini Adama Traore ve Raul Jimenez'le bulurken Alexander-Arnold'ın Liverpool'unda golü atan Georginio Wijnaldum oldu.
Yarı final maçlarında Alexander-Arnold, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i, Jota ise Burnley'den Dwight McNeil'ı mağlup etmişti. Benzer yardım turnuvalarına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor.
LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUĞU ADİL DEMİŞTİ
Wolverhampton'ın golcüsü Diogo Jota, corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edilmesi durumunda lig lideri Liverpool'a şampiyonluk kupasının verilmesi gerektiğini söylemişti.
Diogo Jota, "Karışık bir durum. Bu sezonu tamamlayamazsak eminim ki birkaç kişi bu duruma karşı çıkacaktır. Tabii ki karşı çıkanlar olabilir ama sanırım insanların yüzde 95'i bu konuda hemfikir olacak. Liverpool'un şampiyonluğu adil. Onlar bu yıl çok daha güçlüler ve oyunlarını daha fazla geliştirdiler. Biraz da şanslılardı. Ancak, bunlar şampiyon olmak için oldukça yeterli." ifadelerini kullanmıştı.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 22:21
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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