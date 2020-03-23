Cem Bölükbaşı Thibaut Courtois'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonlar ertelenirken, sporcular da kendilerini salgından korunmak için eve kapattı.

Bir süredir evlerinde kalan sporcular, dijital aktivitelere yöneldiler. Bunlardan biri de Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois... Başarılı file bekçisi, konsol oyuncu Formula 1'in sanal yarışına katıldı. Hulkenberg, Lando Norris ve Latifi gibi pilotların katıldığı seriyi Türk oyuncu Cem Bölükbaşı zirvede tamamladı. Courtois ise 13. oldu.

Bu seri, sosyal medyada kullanıcıların büyük ilgisini çekti ve iki milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.