Cem Bölükbaşı Thibaut Courtois'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu
E-spor oyuncusu Cem Bölükbaşı, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Latifi ve Real Madrid'in kalecisi Courtois'nın yer aldığı yarışı 17. sıradan başlayarak kazandı. Bu seri sosyal medyada 2 milyondan fazla izlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonlar ertelenirken, sporcular da kendilerini salgından korunmak için eve kapattı.
Bir süredir evlerinde kalan sporcular, dijital aktivitelere yöneldiler. Bunlardan biri de Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois... Başarılı file bekçisi, konsol oyuncu Formula 1'in sanal yarışına katıldı. Hulkenberg, Lando Norris ve Latifi gibi pilotların katıldığı seriyi Türk oyuncu Cem Bölükbaşı zirvede tamamladı. Courtois ise 13. oldu.
Bu seri, sosyal medyada kullanıcıların büyük ilgisini çekti ve iki milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.
Cem Bölükbaşı'nın 17.sıradan başlayıp harika bir yükselişle kazandığı yarışın startı ve ilk turu #NotTheBahGP pic.twitter.com/sOPeBJ5o7Y— F1 Caps (@F1caps) March 22, 2020
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cem Bölükbaşı Thibaut Courtois'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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