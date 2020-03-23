Cem Bölükbaşı Thibaut Courtois'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu

Cem Bölükbaşı Thibaut Courtois'yı yendi! Sosyal medyada gündem oldu

E-spor oyuncusu , Nico Hulkenberg, , Latifi ve 'in kalecisi Courtois'nın yer aldığı yarışı 17. sıradan başlayarak kazandı. Bu seri sosyal medyada 2 milyondan fazla izlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonlar ertelenirken, sporcular da kendilerini salgından korunmak için eve kapattı.

Bir süredir evlerinde kalan sporcular, dijital aktivitelere yöneldiler. Bunlardan biri de 'in Belçikalı file bekçisi ... Başarılı file bekçisi, konsol oyuncu Formula 1'in sanal yarışına katıldı. Hulkenberg, ve Latifi gibi pilotların katıldığı seriyi Türk oyuncu zirvede tamamladı. Courtois ise 13. oldu.

Bu seri, sosyal medyada kullanıcıların büyük ilgisini çekti ve iki milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

  1. 23.03.2020
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