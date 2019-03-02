VF Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yedinci hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. 13.00'da Bahçeşehir SuperMassive – Galakticos karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, 17.00'daki Galatasaray – HWA karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. PlayerBros'un haberine göre: Ligin yeni haftası itibarıyla kadrosunda rotasyona gideceği belirtilen Galakticos'un Bahçeşehir SuperMassive karşılaşmasına hangi beşle çıkacağı henüz net değil.