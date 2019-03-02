VF Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor
02 Mart 2019, Cumartesi
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VF ’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor

VF Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor

#VFŞL’de yedinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Günün programı şöyle:

Vodafone FreeZone 'nde yedinci hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. 13.00'da karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, 17.00'daki – HWA karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. PlayerBros'un haberine göre: Ligin yeni haftası itibarıyla kadrosunda rotasyona gideceği belirtilen Galakticos'un Bahçeşehir SuperMassive karşılaşmasına hangi beşle çıkacağı henüz net değil.

  1. 02.03.2019
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