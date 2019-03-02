VF Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor
#VFŞL’de yedinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Günün programı şöyle:
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yedinci hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. 13.00'da Bahçeşehir SuperMassive – Galakticos karşılaşmasıyla başlayacak olan günün karşılaşmaları, 17.00'daki Galatasaray – HWA karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. PlayerBros'un haberine göre: Ligin yeni haftası itibarıyla kadrosunda rotasyona gideceği belirtilen Galakticos'un Bahçeşehir SuperMassive karşılaşmasına hangi beşle çıkacağı henüz net değil.
- 02.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
VF Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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