Zula Bireysel Turnuvası kayıtları başladı

Zula oyuncularının uğrak mekanı olan Zocco's Zula Rekabet Alanı bireysel turnuva ile oyunculara rekabeti yaşatmaya ara vermeden devam ediyor. 600.000 Za ödül havuzu bulunan turnuvada ayrıca katılanlara özel sürpriz hediyeler de yer alıyot.

3 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan turnuva saat 12:00'da başlayacak. Turnuvaya kayıt olan oyuncuların en geç saat 11:00'da alanda olması gerekiyor. Zula Süper Lig oyuncularının katılması yasak olan bu turnuvada amatör veya esporcu olmak isteyenler kendini kanıtlama şansını elde edebilecekler.

TURNUVAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

TURNUVA DETAYLARI

Tarih: 3 Mart 2019

Saat: 12.00

Yer: Osmanağa Mah. Sakız Sk. No: 9/A Kadıköy / İstanbul

Eleme Sistemi: Tekli Eliminasyon / Final ve üçüncülük karşılaşması BO3

Mod: Herkes Tek

Harita: Safranbolu

Final : Bo3 (Safranbolu, Gaziantep mülteci kampı, Düğün Salonu)

Katılım ücretsizdir.

Etkinlik Saat 12:00'da başlayacaktır.

Etkinlik günü 11.00'da turnuva alanında olmanız gerekmektedir.

Etkinlik katılım şartları.

Zocco's & Zula rekabet alanı facebook sayfasını beğenmek zoccos.oyun instagram sayfasını takip etmek Zocco's facebook sayfasını takip etmek

Bireysel turnuva eşleşmeleri

Etkinliğe katılanların isimleri karma yapılır. 5'şer kişiden gruplar oluşturulur. Her gruptan bir kazanan kişi çıkar. Her gruptan çıkan birinci bir odada toplanıp mücadele eder.

Uyarı: Macro vb. yazılım sal desteklerin kullanılması yasaktır. Kullanan oyuncular diskalifiye olacaktır.

Turnuva Kuralları