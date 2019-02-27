Zula Bireysel Turnuvası kayıtları başladı
Zocco’s & Zula Rekabet Alanı yeni Zula turnuvasını duyurdu. Oyuncuların bireysel olarak mücadele edeceği turnuvada büyük ödüller dağıtılacak.
Zula oyuncularının uğrak mekanı olan Zocco's Zula Rekabet Alanı bireysel turnuva ile oyunculara rekabeti yaşatmaya ara vermeden devam ediyor. 600.000 Za ödül havuzu bulunan turnuvada ayrıca katılanlara özel sürpriz hediyeler de yer alıyot.
3 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan turnuva saat 12:00'da başlayacak. Turnuvaya kayıt olan oyuncuların en geç saat 11:00'da alanda olması gerekiyor. Zula Süper Lig oyuncularının katılması yasak olan bu turnuvada amatör veya esporcu olmak isteyenler kendini kanıtlama şansını elde edebilecekler.
TURNUVAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN
TURNUVA DETAYLARI
Tarih: 3 Mart 2019
Saat: 12.00
Yer: Osmanağa Mah. Sakız Sk. No: 9/A Kadıköy / İstanbul
Eleme Sistemi: Tekli Eliminasyon / Final ve üçüncülük karşılaşması BO3
Mod: Herkes Tek
Harita: Safranbolu
Final : Bo3 (Safranbolu, Gaziantep mülteci kampı, Düğün Salonu)
Katılım ücretsizdir.
Etkinlik Saat 12:00'da başlayacaktır.
Etkinlik günü 11.00'da turnuva alanında olmanız gerekmektedir.
Etkinlik katılım şartları.
- Zocco's & Zula rekabet alanı facebook sayfasını beğenmek
- zoccos.oyun instagram sayfasını takip etmek
- Zocco's facebook sayfasını takip etmek
Bireysel turnuva eşleşmeleri
- Etkinliğe katılanların isimleri karma yapılır.
- 5'şer kişiden gruplar oluşturulur.
- Her gruptan bir kazanan kişi çıkar.
- Her gruptan çıkan birinci bir odada toplanıp mücadele eder.
Uyarı: Macro vb. yazılım sal desteklerin kullanılması yasaktır. Kullanan oyuncular diskalifiye olacaktır.
Turnuva Kuralları
- Etkinlik sırasında sportmenliğe yakışmayacak davranışlar kesinlikle yasaktır. Rakip takıma küfür, argo, hakaret, alay etmek vs kesinlikle yasaktır. Aykırı hareket eden takımlar 1. uyarıdan sonra diskalifiye edilecektir.
- Herhangi bir kural ihlali durumunda direkt olarak turnuva yetkililerine başvurmalısınız. Bildirilmeyen durumlar dikkate alınmayacaktır.
- Karakter isimleri küfür, argo veya alay edici kelimeler içeremez. Aksi taktirde oyuncunun kaydı onaylanmaz.
- Oyuncular kendi Ekipmanlarını kullanabilirler.
- Turnuvaya katılan her oyuncunun turnuva günü saat 10:30′ da Zocco's&Zula Rekabet Alanı'nda bulunmak zorundadır.
- Oyun içerisinde her hangi bir ek yazılım kullanmak yasaktır.
- Zocco's Oyun Merkezi haber vermeden kuralları değiştirme hakkını saklı tutar.
- Zula süper lig oyuncularının katılması yasaktır.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 21:37
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
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