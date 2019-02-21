Kadın oyunculara karşı 5 destek yasaklayan RoX’a Riot Games’ten uyarı geldi
21 Şubat 2019, Perşembe
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Kadın oyunculara karşı 5 destek yasaklayan ’a ’ten uyarı geldi

Kadın oyunculara karşı 5 destek yasaklayan RoX’a Riot Games’ten uyarı geldi

CIS: “Kurallara aykırı değil ama topluluk saygısızlık olarak gördü.” diyerek ceza verdi.

'de kadın oyunculardan oluşan Vaevictis takımına karşı 5 destek şampiyonu yasaklayan 'a LoL Topluluğu'nun düşüncesine dayanarak resmi uyarı verdi.

Geçtiğimiz günlerde LCL'de RoX – Vaevictis maçının seçim ve yasaklama ekranı ilginç bir ana sahne olmuştu. RoX, 5 kadın oyuncudan oluşan Vaevictis takımına karşı tüm yasaklamalarını destek şampiyonlardan yana kullandı. PlayerBros'un haberine göre; Bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem olurken topluluk da ikiye ayrıldı.

Topluluğun bir bölümü bunu bir saygısızlık olarak algılarken bir diğer kısmı takımın bunu yapabilme hakkı olduğunu savunarak destek verdi. CIS ise konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Açıklama içerisinde takımın aslında bu yasaklamaları yapma hakkının olduğunu ancak League of Legends Topluluğu'nun bu yasaklamaları saygısızlık olarak gördüğünü ve bu yüzden takıma resmi uyarı verdiklerini belirttiler.
Riot Games CIS kurallarda yasak olmamasına rağmen topluluğun ortak düşüncesine dayanarak bu kararı verdiğini açıkladı. Bu karara çok geçmeden sosyal medyada tepkiler geldi. Profesyonel oyuncuların da aralarında bulunduğu birçok kişi, bu kararın yanlış olduğunu vurguladı.10 destek şampiyonu yasaklandı

Bir diğer tepki ise yine LCL ekiplerinden geldi. Bugün lig maçı sırasında Der Zentral Magier ve Elements Pro Gaming ekipleri seçim ve yasaklama ekranında 10 destek şampiyonu yasakladı. Olayın asıl sebebi gibi bu durum da kısa sürede yayıldı. Birçok kişi şimdi Riot Games'ten gelecek tepkiyi merak ediyor.

  1. 22.2.2019 02:12
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