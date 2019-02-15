Apex Legends'ta dereceli maçlar olacak yer alacak mı?
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'ta dereceli maçlar olacak mı?

Apex Legends'ta dereceli maçlar olacak mı?

'in Fortnite ve PUBG'ye rakip olarak piyasaya sürdüğü ve kısa süre içerisinde büyük bir oyuncu kitlesine kavuşan 'a kısa süre içerisinde 'dereceli maçların' geleceği bilgisi sızdırıldı.

Rekabetin olduğu çoğu oyunda çıkan dereceli furyasına da katılacak gibi gözüküyor. Günümüzde; oyuncular yaptıkları işleri, skorları ve hasarları kayıt altına almak ve onların oyuncuyu ne kadar ileri götürdüğünü öğrenmek için can atıyor. Bu yüzden de oyun dünyasında öne çıkan bir özellik olan dereceli oyunlar bir hayli dikkat çekiyor. Yapımcılar da işi ilerletmek istediğinden, oyuna birtakım özelliklerin yanında Apex Legends dereceli maçları da getirecek gibi gözüküyor.

PlayerBros'un haberine göre; Apex Legends dereceli kodları gözüktüApex Legends oyununda kimin daha iyi olduğunu bilmenin şu anda bir yolu yok fakat bu ileri günlerde değişebilir. Dereceli sistemin ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi olmamasına karşın, bir kullanıcının oyun dosyaları karıştırmasıyla ortaya çıkan görüntülerde açık bir şekilde "rankedplay" yani dereceli oyunu ayarları göze çarpıyor.



Oyun henüz daha başlarında olmasına rağmen 25 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Apex Legends'ın önümüzdeki zamanlarda birçok yeni özellikle birlikte genişletilmesi düşünülüyor. Kaldı ki oyun Titanfall yapımcıları tarafından geliştirildi ve Apex Legends'da herhangi bir robot titan görmüyoruz. Kim bilir belki ileri zamanlarda titanlar da oyuna entegre edilebilir.

Öte yandan ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespect, hala daha herhangi bir Battle Royale modlu oyunun dereceli sistemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmediğini düşünmekte. Apex Legends bu işi başarabilecek mi? Bunun cevabını büyük ihtimal önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.

  1. 16.02.2019
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