Apex Legends'ta dereceli maçlar olacak mı?
EA Games'in Fortnite ve PUBG'ye rakip olarak piyasaya sürdüğü ve kısa süre içerisinde büyük bir oyuncu kitlesine kavuşan Apex Legends'a kısa süre içerisinde 'dereceli maçların' geleceği bilgisi sızdırıldı.
Rekabetin olduğu çoğu oyunda çıkan dereceli furyasına Apex Legends da katılacak gibi gözüküyor. Günümüzde; oyuncular yaptıkları işleri, skorları ve hasarları kayıt altına almak ve onların oyuncuyu ne kadar ileri götürdüğünü öğrenmek için can atıyor. Bu yüzden de oyun dünyasında öne çıkan bir özellik olan dereceli oyunlar bir hayli dikkat çekiyor. Yapımcılar da işi ilerletmek istediğinden, oyuna birtakım özelliklerin yanında Apex Legends dereceli maçları da getirecek gibi gözüküyor.
PlayerBros'un haberine göre; Apex Legends dereceli kodları gözüktüApex Legends oyununda kimin daha iyi olduğunu bilmenin şu anda bir yolu yok fakat bu ileri günlerde değişebilir. Dereceli sistemin ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi olmamasına karşın, bir kullanıcının oyun dosyaları karıştırmasıyla ortaya çıkan görüntülerde açık bir şekilde "rankedplay" yani dereceli oyunu ayarları göze çarpıyor.
@ApexLegendLeak i might of just found out about ranked play in AL look at lines 95 and 96 pic.twitter.com/0KfneSEiHK— Stout ? (@StoutFN_) 6 Şubat 2019
Oyun henüz daha başlarında olmasına rağmen 25 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Apex Legends'ın önümüzdeki zamanlarda birçok yeni özellikle birlikte genişletilmesi düşünülüyor. Kaldı ki oyun Titanfall yapımcıları tarafından geliştirildi ve Apex Legends'da herhangi bir robot titan görmüyoruz. Kim bilir belki ileri zamanlarda titanlar da oyuna entegre edilebilir.
Öte yandan ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespect, hala daha herhangi bir Battle Royale modlu oyunun dereceli sistemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmediğini düşünmekte. Apex Legends bu işi başarabilecek mi? Bunun cevabını büyük ihtimal önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.
- 16.02.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Apex Legends'ta dereceli maçlar olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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