Apex Legends'ta dereceli maçlar olacak mı?

Rekabetin olduğu çoğu oyunda çıkan dereceli furyasına Apex Legends da katılacak gibi gözüküyor. Günümüzde; oyuncular yaptıkları işleri, skorları ve hasarları kayıt altına almak ve onların oyuncuyu ne kadar ileri götürdüğünü öğrenmek için can atıyor. Bu yüzden de oyun dünyasında öne çıkan bir özellik olan dereceli oyunlar bir hayli dikkat çekiyor. Yapımcılar da işi ilerletmek istediğinden, oyuna birtakım özelliklerin yanında Apex Legends dereceli maçları da getirecek gibi gözüküyor.



PlayerBros'un haberine göre; Apex Legends dereceli kodları gözüktüApex Legends oyununda kimin daha iyi olduğunu bilmenin şu anda bir yolu yok fakat bu ileri günlerde değişebilir. Dereceli sistemin ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi olmamasına karşın, bir kullanıcının oyun dosyaları karıştırmasıyla ortaya çıkan görüntülerde açık bir şekilde "rankedplay" yani dereceli oyunu ayarları göze çarpıyor.

@ApexLegendLeak i might of just found out about ranked play in AL look at lines 95 and 96 pic.twitter.com/0KfneSEiHK