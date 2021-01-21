Büyükşehir Belediye Erzurumspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

3. RANDEVU

Bugüne dek BB Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.