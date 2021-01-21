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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. , sahasında Akdeniz temsilcisi Aytemiz 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 16 puanla 19. sırada bulunurken, konuk ekip ise 30 puanla 6. sırada. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:14
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 20. haftasında sahasında Aytemiz 'u ağırlayacak. Bu maç öncesi konuk ekipte , kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

3. RANDEVU

Bugüne dek ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor'un sahasında 'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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