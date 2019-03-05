Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, Galatasaray maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.
Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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