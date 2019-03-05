Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
05 Mart 2019, Salı
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Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

ekiplerinden 'da 'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

'in 25. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak

, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 05.03.2019
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