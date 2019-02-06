Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Tolga Ünlü antrenmanda yer almadı.
Ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 6.2.2019 23:02
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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