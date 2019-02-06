Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 21. haftasında 'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan antrenmanda yer almadı.

Ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda 'in konuğu olacak , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 6.2.2019 23:02
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