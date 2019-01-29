Erzurumspor, Obertan'la anlaştı
Mavi-beyazlı ekip, daha önce İngiltere'nin Manchester United ve Newcastle United takımlarının formalarını da giyen Gabriel Obertan ile prensipte anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
Son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen orta saha oyuncusu Obertan'ın yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Obertan kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giydi.
Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u renklerine bağlamış, Samuel Eduok'la da anlaşma sağlamıştı.
- 29.1.2019 23:38
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Erzurumspor, Obertan'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.