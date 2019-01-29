Erzurumspor, Obertan'la anlaştı
29 Ocak 2019, Salı
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Erzurumspor, Obertan'la anlaştı

Erzurumspor, Obertan'la anlaştı

Mavi-beyazlı ekip, daha önce 'nin ve takımlarının formalarını da giyen ile prensipte anlaşma sağladı.

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'ın takımından ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen orta saha oyuncusu Obertan'ın yarın 'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Obertan kariyerinde daha önce 'de ve ile 'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giydi.

hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, ve Pierre Kanstrup'u renklerine bağlamış, Samuel Eduok'la da anlaşma sağlamıştı.

  1. 29.1.2019 23:38
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