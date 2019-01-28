Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Eduok, Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı

Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı

, forması giyen hücum oyuncusu 'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

, forması giyen hücum oyuncusu 'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500 bin Euro ücret alacak.

  1. 29.1.2019 01:33
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