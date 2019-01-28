Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Erzurum ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına BB Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500 bin Euro ücret alacak.
- 29.1.2019 01:33
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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