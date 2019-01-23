Mehmet Özdilek: "Beşiktaş maçı kolay olmayacak
Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kendileri açısında kolay bir maç olmayacağını söyledi.
"En az 2 oyuncu daha transfer edeceğiz"
Transferler hakkında da konuşan Özdilek, kadroya en az 2 oyuncu daha katacaklarını belirterek, "Belki bugün ya da yarın 1-2 oyuncu daha takımımıza katılabilir. Onlarla ilgili yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor. 2. haftadayız, gönül isterdi ki bu arkadaşlarla ocak ayının ilk haftaları başlasaydık. Transfer dönemini çok iyi kurgulayamadık. Oyuncu transferlerinde çok geç kaldık ama bunun birçok nedeni var. Bu yüzden geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Bizim 16 tane final maçımız var" şeklinde konuştu.
"Özer Hurmacı'ya gerekli yaptırımlar uygulanacak"
Atiker Konyaspor maçının devre arasında stadı terk eden Özer Hurmacı'ya gerekli yaptırımların uygulanacağını açıklayan Özdilek, "Burada bizim için en önemli olan takım, bireysel oyuncu değil. Hiçbir futbolcunun tavrını takımın tavrının üzerinde görme şansım yok. Bu yüzden Özer ile ilgili kesin olarak bir yaptırım yapacağız. 1-2 içerisinde görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Lokman Gör: "En kötü 1 puan alıp önümüze ışıkla bakmak istiyoruz"
BB Erzurumspor'un tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör, Beşiktaş maçından en az 1 puan almak istediklerini ifade ederek, "Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabi geçen hafta geride kaldı. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var, zor bir deplasman olacak. Biz bu sezon büyük maçları iyi oynadık, oraya da kazanmaya gideceğiz. İyi çalışıyoruz, en kötü 1 puan alıp önümüze ışıkla bakmak istiyoruz. Biz bu ligde kalıcı olacağız, benim bundan hiç şüphem yok. Gerçekten bu şehrin, bu taraftarın bize inancı yüzde yüz. Şartlar ne olursa olsun 34. haftanın sonunda bu ligde kalacağız. İlk seneler her zaman zordur. Biz bu yıl başaracağız ve kalıcı bir takım olacağız. Hava şartları gerçekten çok zor. Zemin buz tutuyor, korkuyoruz bazen pozisyon almaktan. Bu durum çok zor ama bu bahane değil, karşı taraf da sonuçta buzun üzerinde oynuyor" dedi.
Yapılan basın toplantısının ardından BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenmanda yeni transferler Serkan Kurtuluş ve Kristian Fardal Opseth de yer aldı.
- 23.1.2019 16:12
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Mehmet Özdilek: "Beşiktaş maçı kolay olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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