Erzurumspor'un Antalya kampı başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Erzurumspor'un başladı

Erzurumspor'un Antalya kampı başladı

ekiplerinden 'un, sezonun ikinci yarısı öncesi başladı.

ekiplerinden 'un, sezonun ikinci yarısı öncesi başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde öncesi 'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.

Erzurum temsilcisi, teknik direktör yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek

  1. 2.1.2019 18:45
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