Erzurumspor'un Antalya kampı başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde ikinci yarı öncesi Antalya'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.
Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek
- 2.1.2019 18:45
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Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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