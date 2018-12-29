Erzurum’da Thy ayrıldı

Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında transfer edilen ve 14 maçta tek golünü Fenerbahçe'ye atan 26 yaşındaki Alman santrfor Lennart Thy'ın sözleşmesi feshedildi. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Auremir'in ise ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği bildirildi.