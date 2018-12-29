Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında transfer edilen ve 14 maçta tek golünü Fenerbahçe'ye atan 26 yaşındaki Alman santrfor Lennart Thy'ın sözleşmesi feshedildi.
Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında transfer edilen ve 14 maçta tek golünü Fenerbahçe'ye atan 26 yaşındaki Alman santrfor Lennart Thy'ın sözleşmesi feshedildi. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Auremir'in ise ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği bildirildi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Erzurum’da Thy ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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