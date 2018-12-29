Erzurum’da Thy ayrıldı – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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’da ayrıldı

Erzurum’da Thy ayrıldı

Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında edilen ve 14 maçta tek golünü 'ye atan 26 yaşındaki Alman santrfor Lennart 'ın sözleşmesi feshedildi.

Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında edilen ve 14 maçta tek golünü 'ye atan 26 yaşındaki Alman santrfor Lennart 'ın sözleşmesi feshedildi. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Auremir'in ise ülkesi 'ya dönmek istediği bildirildi.

  1. 29.12.2018
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