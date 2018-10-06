Maçtan dakikalar

23. dakikada Bobo'nun pasıyla sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

25. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in çalım atarak girdiği ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Auremir'in direk kaleye çektiği şutta top auta gitti.

45+4. dakikada mavi-beyazlı ekip gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Sunu'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Kone, müsait pozisyonda topa iyi vuramadı, kaleci Haydar Yılmaz topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

48. dakikada sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı, Merih Demiral'ı geçtikten sonra yakın direğe çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol çaprazdaki Özer Hurmacı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

58. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in sert şutunda kaleci Sehic güçlüklü topu çıkardı.

84. dakikada Merih Demiral'ın savunmadaki hatası nedeniyle ceza sahası içinde topla buluşan Thy'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Umut Meraş (Dk. 80 Burak Kapacak), Stancu (Dk. 56 Lima), Sakho (90+2 Umut Nayir)

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Dk. 38 Kone), Pinto, Faty, Putsila (Dk. 77 Cerci), Mokhtar (Dk.15 Kenan Özer), Moulin, Bifouma, İlhan Parlak

Gol: Dk. 22 Umut Meraş (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 72 Ramazan Keskin (Bursaspor)