Erzurumspor’da Şifo Mehmet dönemi – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’da Şifo Mehmet dönemi

    Erzurumspor’da Şifo Mehmet dönemi
    Ligde galibiyetle tanışamayan ve son olarak Ankaragücü yenilgisiyle önceki gün 'la yolları ayıran , hocasını çok kısa süre içinde buldu. Dadaş, geçen sezon 'u çalıştıran ve kente gelen 'le sezon sonuna kadar imza attı. Bugünkü karşılaşmasında ise takımın başında Sportif Direktör Zafer Demir bulunacak.
    1. 28.9.2018
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