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17 Haziran 2019, Pazartesi
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, swimming federations to sign protocol

Turkish, Italian swimming federations to sign protocol

Protocol to be signed on Wednesday to bolster cooperation between 2 swimming federations

and swimming federations will sign a protocol on Wednesday to bolster cooperation between two institutions.

Erkan Yalcin, president of the Turkish , and his Italian counterpart Paolo Barelli will sign a friendship and cooperation protocol, according to an official statement by the Turkish federation.

The signing ceremony will take place at the office of the Italian Swimming Federation in the Olympic Stadium in Rome.

  1. 17.06.2019
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