Turkish, Italian swimming federations to sign protocol

Protocol to be signed on Wednesday to bolster cooperation between 2 swimming federations
Turkish and Italian swimming federations will sign a protocol on Wednesday to bolster cooperation between two institutions.
Erkan Yalcin, president of the Turkish Swimming Federation, and his Italian counterpart Paolo Barelli will sign a friendship and cooperation protocol, according to an official statement by the Turkish federation.
The signing ceremony will take place at the office of the Italian Swimming Federation in the Olympic Stadium in Rome.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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